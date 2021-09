Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Bike gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 07.09.2021, brachte die 58-Jährige Besitzerin eines E-Bikes auf der Polizeiwache den Diebstahl desselbigen am Vortag an.

Sie hatte das Rad am 06.09.2021 gegen 16.40 Uhr auf dem Platz neben der Breitenbachstraße, Höhe Platz der Republik abgestellt und gesichert. Als sie gegen 19.15 Uhr zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl fest.

Das E-Bike ist vom Hersteller Bicycles Porto, Modell "10.6 Wave". Es ist anthrazitfarben, der auffällig gelbe Akku im Rahmen integriert.

Personen, die etwas möglicherweise Tatrelevantes beobachtet haben oder denen ein solches Rad zum Kauf angeboten wird, werden gebeten, sich unter der der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden. (cw)

