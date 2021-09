Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe stehlen Bekleidung aus Lastwagen

Mönchengladbach (ots)

Diebe haben zwischen Samstagmittag, 04.09.2021, 12 Uhr und Montagmorgen, 06.09.2021, 7 Uhr aus einem Lastwagen in Güdderath eine große Menge Bekleidung gestohlen.

Der Fahrer sollte die Ware an eine bekannte Modefirma in Mönchengladbach ausliefern. Weil man den Lastwagen am Samstag dort nicht mehr entladen konnte, parkte der Mann den LKW bis Montagmorgen auf dem Gelände eines Autohofs am Marie-Bernays-Ring. In dieser Zeit hielt sich der Fahrer weiter dort auf und übernachtete auch in dem Lastwagen.

Als der Mann am Montagmorgen die Ware ausliefern wollte, bemerkte er beim Entladen eine komplett leere Palette auf der Ladefläche. Unbekannte hatten die darin enthaltene Bekleidung entwendet. Der Wert der Ware liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei stellte bei der anschließenden Untersuchung des Fahrzeugs fest, dass sich die Diebe an einer der Seiten des LKW Zugang zum Laderaum verschafft hatten.

Die Ermittler bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell