Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Augenscheinlich hilflose Person greift Helfer an und flüchtet alkoholisiert mit dem Pedelec (Gemeinde Großenkneten)

Delmenhorst (ots)

Ein 70-jähriger Mann stellte am Samstag, 24.07.2021, gegen 18:30 Uhr eine augenscheinlich hilflose Person in Ahlhorn auf der Vechtaer Straße in Höhe des ehemaligen Fliegerhorstgeländes fest. Beim Versuch, dem 38-Jährigen zu helfen, griff dieser seinen Helfer an und versuchte auf ihn einzuschlagen. Der 70-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt. Im Anschluss stieg der 38-Jährige auf sein Pedelec und fuhr in Richtung Visbek davon. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der Verursacher angetroffen werden. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Verursacher mit 2,41 Promille erheblich alkoholisiert war, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den 38-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

