POL-PPWP: Wer hat das Absperrgitter geklaut?

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht die Diebe, die an einer Schafweide im Bereich Otterberg ein Absperrgitter gestohlen haben. Am Sonntagmittag fiel dem Eigentümer der Weide das Fehlen des 20 Meter langen Gitters auf und er verständigte die Polizei.

Es handelt sich um eine Schafweide, die in einem Waldstück zwischen dem Appental und dem Althütterhof liegt, auf dem sogenannten "vorderen Rotenberg". Das Grundstück ist sehr markant, da es um eine auf dem Hügel stehende Stromtrasse herum gebaut wurde. Der Waldweg, der daran entlangführt, mündet in Otterberg in die Baumstraße. Er ist als Wanderweg sehr beliebt.

Die Ermittler hoffen deshalb, dass Wanderer oder Spaziergänger etwas beobachtet haben und Hinweise auf die Täter oder ihr Transportfahrzeug geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

