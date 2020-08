Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendlicher leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots)

Ein Jugendlicher hat sich am Freitagabend in der Innenstadt mit der Polizei angelegt. Der Junge war gegen 20.45 Uhr bei einer gemeinsamen Streife von Kräften der Polizei und der städtischen Ordnungsbehörde am Willy-Brandt-Platz aufgefallen. Als die Beamten auf ihn zugingen, um ihn zu kontrollieren, versuchte der Jugendliche, sich zu verstecken.

Der Aufforderung, aus seinem Versteck herauszukommen, kam der Junge zwar nach, allerdings wollte er seine Hände nicht zeigen, sondern hielt sie hinter seinem Rücken. Gegen die Kontrolle sperrte er sich, beleidigte fortwährend die Einsatzkräfte und weigerte sich, seine Personalien anzugeben.

Bei der Durchsuchung des Jugendlichen wurden in seinen Hosentaschen Marihuana und ein Messer gefunden. Beides wurde sichergestellt und der Junge zur nächsten Dienststelle gebracht. Weil er dabei mehrfach spuckte, musste ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt werden.

Ein Alkoholtest verlief negativ, allerdings machte der Jugendliche den Eindruck, dass er unter Dem Einfluss von Rauschmitteln steht. Ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen.

Nachdem die Personalien festgestellt werden konnten, wurde der Vater des 15-Jährigen verständigt. Er holte seinen Sohn auf der Polizeidienststelle ab. Auf den Jugendlichen kommt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu. |cri

