Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

Kaiserslautern (ots)

Zwei junge Frauen waren sich offenbar ihrer Schuld nicht bewusst. In der Nacht zum Sonntag fuhren beide im Bereich des K 1 in Kaiserslautern umher, die eine mit dem Fahrrad, die andere auf einem E-Scooter. Das allein ist noch nicht verboten. Bei der Kontrolle der zwei Damen stellte sich allerdings heraus, dass sie dem Alkohol zugesprochen hatten. Da die 22-jährige Fahrradfahrerin weit über 1 Promille Alkohol in der Atemluft hatte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und Strafanzeige erstattet. Die ebenfalls 22-jährige Führerin des E-Scooter blieb unter 1 Promille. Auf sie wartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige./pvd

