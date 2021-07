Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Einbrüche in Telekommunikationsläden- Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag 25.07.2021, waren gegen 03:00 Uhr zwei Telekommunikationsläden in der Innenstadt von Delmenhorst, Lange Straße, das Ziel von Einbrüchen. Unmittelbar aufeinanderfolgend wurden bei beiden Objekten die Glaseingangstüren zerstört und anschließend verschiedene Waren aus den Auslagen entwendet. Zur Höhe des Diebesgutes können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst, Tel.: 04221/1559-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell