Polizei Mönchengladbach

POL-MG: KORREKTUR: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jähriger

Mönchengladbach (ots)

Bei der Meldung zur Öffentlichkeitsfahdnung ist der Vorname der Vermissten fehlerhaft. Er wurde im nachfolgenden Text geändert. Den Fehler bitten wir zu entschuldigen. (cw) Die 17-jährige Mönchengladbacherin Samira D. wurde am 21. Juni 2021 als vermisst gemeldet. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit nun um Mithilfe. Samira D. hat ihr Elternhaus im Stadtteil Waldhausen am Montag, 21. Juni 2021, verlassen, um spazieren zu gehen. Sie kehrte jedoch nicht zurück. Es stellte sich heraus, dass sie einige Kleidungsstücke mitgenommen hatte. Die Eltern meldeten sie vermisst. Die Suchmaßnahmen und Ermittlungen haben bislang nicht zum Auffinden der 17-Jährigen geführt. Es ist derzeit jedoch zu vermuten, dass sie sich im Raum Duisburg aufhält. Mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten bittet die Polizei nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat Samira D. gesehen und / oder weiß, wo sie sich aufhält? Eine Beschreibung und Lichtbilder der Vermissten sind im landesweiten Fahndungsportal des LKA NRW einzusehen: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/moenchengladbach-vermisste-jugendliche-0 . Hinweise bitte direkt an die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

