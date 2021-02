Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer (21/1517)

Speyer (ots)

Am Freitag, 19.02.2021 gegen 12:49 Uhr, kam es in der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Der 20-Jährige, aus Mutterstadt stammende Autofahrer, wollte zu diesem Zeitpunkt von einer Grundstücksausfahrt in den Fließverkehr einfahren. Hierbei achtete er nicht auf den von linkskommenden bevorrechtigten Motorradfahrer, sodass es zur seitlichen Kollision kam. Der 24- jährige Speyerer Motoradfahrer stürzte durch den Aufprall zu Boden. Er wurde mit Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der PKW-Fahrer wurde nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Gesamtsachschaden von 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell