Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an PKW (21/1219)

Dudenhofen (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten vom 19.02.2021 auf den 20.02.2021 zwischen 16:00 und 11:16 Uhr in der Rottstraße in Dudenhofen den geparkten PKW mit Speyerer Kennzeichen einer 34-Jährigen. Bei dem Ford wurde der linke Außenspiegel abgerissen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden in der Rottstraße bei zwei weiteren abgestellten Fahrzeugen jeweils der linke Außenspiegel eingeklappt, wodurch es zu keiner Beschädigung kam. Zeugen, auch wenn sie nur etwas gehört haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Speyer.

