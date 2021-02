Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrzeug (21/1025)

Dudenhofen (ots)

Am Morgen des 17.02.2021 gegen ca. 08:15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Goethestraße in Fahrtrichtung Iggelheimer Straße in Dudenhofen entlang. Beim Vorbeifahren an einem am rechten Fahrbahn ordnungsgemäß geparkten PKW mit Speyerer Kennzeichen prallte er an die linkseitige Fahrzeugfront. Anschließend führte der Verkehrsunfallverursacher seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. An dem geparkten BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30000 Euro. An dem flüchtigen PKW dürfte ebenfalls ein immenser Sachschaden entstanden sein. Die Polizei Speyer bittet nun um Zeugenhinweise zum dem Unfallhergang und dem flüchtigen Fahrzeug.

