Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alleinunfall mit verletzter Radfahrerin (21/1522)

Speyer (ots)

Am 20.02.2021 gegen 14:44 Uhr befuhr eine 71-jährige Speyerin mit ihrem Fahrrad den Radweg zwischen Speyer und Römerberg, welcher parallel zur Landauer Straße (L507) verläuft. In einer Linkskurve befand sich Schlamm auf dem Boden. Als die Radfahrerin hindurchfuhr, kam sie aufgrund des rutschigen Untergrunds ins Schleudern und stürzte seitlich zu Boden. Die Radfahrerin wurde mit Prellungen und einem Schädel-Hirn-Trauma durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zum Unfallzeitpunkt trug die Radfahrerin keinen Fahrradhelm. An ihrem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

