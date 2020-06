Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer

Wallhalben (ots)

Am Nachmittag des 03.06.2020 befuhr ein Motorradfahrer die L466 bei Wallhalben in Richtung Knopp-Labach. Vor einer Linkskurve musste der Fahrer bremsen und kam zu Fall. Der Fahrer und seine Maschine kamen in der Folge von der Straße ab und landeten in einem Feld. Der 66-jährige Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizei Waldfischbach-Burgalben, Tel: 06333/9270 zu melden. |piwfb

