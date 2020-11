Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Unfallfahrer besaß noch nie einen Führerschein

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Ein Rotlichtverstoß an der August-Bebel-Straße/ Detmolder Straße führte am Dienstagabend, 03.10.2020, zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten. Ein PKW-Fahrer war betrunken und besaß keinen Führerschein.

Gegen 22:05 Uhr befuhr ein 33-jähriger Bielefelder mit seinem Seat die August-Bebel-Straße in Richtung Detmolder Straße und beabsichtige an der Ampel nach links auf die Detmolder Straße in Richtung stadtauswärts abzubiegen. Dabei missachtete er nach Zeugenaussagen das Rotlicht und stieß im Einmündungsbereich gegen den Audi einer 59-jährigen Bielefelderin, die auf der Detmolder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die 59-Jährige verletzt, so dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste.

Der Seat und der Audi warten nicht mehr fahrbereit. Abschleppwagen transportierten beide Fahrzeuge ab. Während der Unfallaufnahme war auf der Detmolder Straße kurzzeitig jeweils ein Fahrstreifen für jede Fahrtrichtung gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12000 Euro.

Polizisten nahmen bei der Verkehrsunfallaufnahme bei dem 33-Jährigen Alkoholgeruch wahr und führten einen Alkoholtest durch, der positiv verlief. Auf Nachfrage nach seinem Führerschein gestand er, noch nie einen besessen zu haben. Eine Ärztin entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Strafverfahren sind eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell