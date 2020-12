Polizei Essen

POL-E: Essen: zwei junge Frauen entwenden EC-Karte und heben unrechtmäßig Bargeld ab - Fotofahndung - Polizei sucht Hinweise

EssenEssen (ots)

45143 E.-Altendorf: Einem 75-jährigen Essener wurde am 1. September diesen Jahres sein Portmonee samt EC-Karte an einer Bushaltestelle an der Haus-Berge-Straße entwendet. Die mutmaßlichen, jugendlichen Diebinnen holten in den darauffolgenden Tagen vermutlich mehrfach Bargeld mit eben dieser Debitkarte ab. Insgesamt erbeuteten sie dadurch einen Bargeldbetrag in vierstelliger Summe. Während der Bargeldabhebung wurden sie von einer Kamera eines Automaten in der Essener Innenstadt aufgenommen. Mit diesen Lichtbildern sucht die Polizei nun nach den Identitäten und Aufenthaltsorten der jungen Frauen. Den Link zu den Lichtbildern finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-taschendiebstahl-computerbetrug Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Kriminalkommissariat 13 unter der 0201/829-0 zu melden. /JH

