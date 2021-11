Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 10:30 Uhr

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Sonntag gegen 14:19 Uhr kam auf der Hofäckerstraße ein 26-jähriger Mountainbike-Fahrer infolge eines Fahrfehlers zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer trug einen Fahrradhelm, am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Schorndorf: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

In der Nacht vom 31.10. auf den 01.11.2021 gegen 02:28 Uhr kam es am Taxistand des Bahnhof Schorndorf zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem bislang unbekannten Mann und einem 26-Jährigen. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. Der Unbekannte entfernte sich danach als Gast mit einem Taxi. Das Polizeirevier Schorndorf bittet Zeugen des Vorfalls, sich beim Revier unter 07181 2040 zu melden.

Remshalden - Grunbach: Anhänger verursacht Unfall

Am Sonntagabend gegen 21:45 Uhr befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer mit einem Wohnwagen im Gespann die Kernerstraße. Hierbei löste sich der Wohnwagen vom Zugfahrzeug und kollidierte mit einem parkenden Pkw, welcher gegen einen weiteren parkenden Pkw geschoben wurde. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro.

