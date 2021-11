Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Unfall gesucht, Fahrrad entwendet, Polizisten nach Widerstandshandlungen verletzt & 14-Jähriger beleidigt und bedroht Polizeibeamte

Aalen (ots)

Winnenden: Zeugen nach Unfall gesucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitagmorgen kurz vor 7 Uhr an der Einmündung Waiblinger Straße / Kreisstraße 1911 ereignet hat. Eine 72-jährige Honda-Fahrerin und ein 56 Jahre alter Jeep-Fahrer kollidierten im Einmündungsbereich, wobei an beiden Autos Sachschaden entstand. Da beide Fahrer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Waiblingen-Neustadt: Fahrrad entwendet

Zwischen Sonntagabend und Montagmittag wurde ein am Bahnhof abgestelltes schwarzes Fahrrad des Herstellers Pegasus entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Zeugenhinweise zum Täter bzw. zum Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Zwei Polizisten nach Widerstandshandlungen verletzt

Beamte des Polizeireviers Fellbach wollten am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr einen 15-Jährigen im Bereich der Rumold-Realschule einer Personenkontrolle unterziehen. Hierbei versuchte der Jugendliche zunächst, einen Joint zu verstecken. Während der Kontrolle ergriff der Teenager die Flucht, konnte aber von den Beamten eingeholt und festgehalten werden. Der Jugendliche leistete nun erheblichen Widerstand gegen die vorläufige Festnahme, wobei beide Beamten leichte Verletzungen erlitten. Den 15-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Fellbach: 14-Jähriger beleidigt und bedroht Polizeibeamte

Ein 14-Jähriger wurde am Sonntagabend gegen 21 Uhr im Bereich des Busbahnhofs einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem Jugendlichen Tabakwaren aufgefunden werden. Im Verlauf der Kontrolle beleidigte der Teenager die Beamten mehrfach und bedrohte diese zudem. Der 14-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

