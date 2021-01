Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit falschen Papieren und Kennzeichen unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Fahrzeugtyp, Automarke, Farbe ... alles passte - wäre da nur nicht die unterschiedliche Fahrzeugidentifikationsnummer gewesen. Eine Polizeistreife wurde stutzig, als sie am Dienstag in der Kantstraße die Fahrzeugpapiere eines Ford in den Händen hielt. Offensichtlich hatten die Beamten nicht das Fahrzeug vor sich, für das das Dokument ausgestellt war. Die Fahrzeugidentifikationsnummer passte nicht. Bei der genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Wagen vor ihnen im letzten Sommer außer Betrieb gesetzt ist. Das Auto war aktuell nicht zugelassen. Der Fahrer benutze die Papiere und das Autokennzeichen eines baugleichen, zugelassenen Fahrzeugs. Der Pkw und die Kennzeichenschilder gehören einem Bekannten, so der 22-jährige Fahrer. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Männer. Ihnen wird Urkundenfälschung sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt und das Kraftfahrzeugsteuergesetz vorgeworfen. Die Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichenschilder stellte die Polizei sicher. Die Fahrt durfte der 22-Jährige nicht fortsetzen. |erf

