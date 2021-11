Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Sachbeschädigungen - Diebstahl - Unfallflucht - Katze gerettet - 16-Jähriger ohne Führerschein "on Tour" - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: 1500 Euro Sachschaden

Unbekannte warfen am Montag einen Stein gegen ein Fenster der Uhland-Real-Schule in der Turnstraße, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Die Beschädigung wurde gegen 13 Uhr bemerkt. Hinweise auf die Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Beim Einparken seines VW Sharan beschädigte ein 21-Jähriger am Montagvormittag gegen 11:25 Uhr den hinter ihm stehenden Audi einer 35-Jährigen. Bei dem Unfall, der sich auf dem Gelände eines Schnellimbisses in der Robert-Bosch-Straße ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Eine 50-Jährige beschädigte am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr mit ihrem VW Caddy den in der Philipp-Funk-Straße abgestellten Renault Capture eines 41-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Die Unfallverursacherin fuhr davon ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte sie rasch ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden.

Aalen: In Polizeigewahrsam genommen

Nachdem ein 28-Jähriger am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr in der Helferstraße randaliert hatte und auch einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er von Beamten des Aalener Polizeireviers in Gewahrsam genommen.

Hüttlingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 24-Jähriger seinen Opel Corsa am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr auf der Wasseralfinger Straße anhalten. Eine 20-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Polo auf, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Ellwangen: Kleine Ursache - große Wirkung

Gegen 4.45 Uhr am Dienstagmorgen löste der Einbruchsalarm einer Drogerie in der Aalener Straße aus, woraufhin zwei Streifenwagen des Polizeireviers Ellwangen unverzüglich die Örtlichkeit anfuhren. Dort konnte rasch Entwarnung gegeben werden; der Alarm wurde von einem Beutel Kaffeebohnen ausgelöst, welcher auf den Boden gefallen war.

Neuler-Gaishardt: Fahrzeug zerkratzt

Bereits am vergangenen Mittwoch zwischen 18 und 23 Uhr zerkratzten Unbekannte einen Mitsubishi, welcher in der Oberen Straße abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Bopfingen: In Fabrikhalle eingebrochen

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte in eine alte Fabrikhalle in der Nördlinger Straße ein. Der Besitzer der Halle teilte den Einbruch am Montagmorgen gegen 5 Uhr mit. Über den entstandenen Schaden oder evtl. Diebesgut liegen derzeit noch keine Angaben vor. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Fehlalarm löste Feuerwehreinsatz aus

Mit 4 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen am Montagmorgen gegen 2.30 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in die Alfred-Nobel-Straße aus. Dort war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandalarm gekommen, der sich jedoch als Fehlalarm herausstellte.

Bopfingen-Kerkingen: 16-Jähriger ohne Führerschein "on Tour"

Im Rahmen einer routinemäßigen Streifenfahrt beobachteten Beamte des Polizeireviers Ellwangen am Montag kurz nach Mitternacht, wie der Fahrer eines Fiat beim Erblicken des Streifenfahrzeuges sein Fahrzeug auf der Itzlinger Straße zurücksetzte, das Licht ausschaltete und anschließend zu Fuß flüchtete. Umgehend nahmen die Beamten die Verfolgung auf und konnten den jungen Fahrer rund 200 Meter weiter stellen. Dieser gab den Polizeibeamten gegenüber an, sich nicht ausweisen zu können. Eine Abfrage in den polizeilichen Informationssystemen ergab dann, dass der Fahrer erst 16 Jahre alt und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Samstagabend 18 Uhr und Sonntagabend 20.15 Uhr einen VW Golf, der in dieser Zeit in der Ehrenpreisstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Jagstzell: Versuchter Einbruch

Zwischen Freitagnachmittag 17 Uhr und Sonntagmorgen 8 Uhr versuchten Unbekannte offenbar, die Eingangstüre der Nikolauskapelle in Keuerstadt aufzubrechen. Den Tätern gelang es nicht, in die Kapelle einzudringen; über die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Von der Straße abgekommen

Auf der Kreisstraße 3268 zwischen Schwäbisch Gmünd und Großdeinbach kam ein 21-Jähriger am Montagabend gegen 23.15 Uhr mit seinem VW nach rechts von der Straße ab, wodurch der Pkw gegen die Stahlschutzplanken prallte. Am Fahrzeug des jungen Mannes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro; der Schaden an der Leitplanke wird ebenfalls auf rund 5000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: EC-Karte entwendet

Am Sonntag zwischen 13 und 14 Uhr entwendeten Unbekannte aus der Tasche eines 39-Jährigen seine EC-Karte, während er mit seinen Kindern auf dem Spielplatz in der Parlerstraße gespielt hat. Über das Onlinebanking bemerkte er anschließend, dass offenbar bereits Zahlungen getätigt wurden. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof: Sachbeschädigung

Rund 10.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte, als sie am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr offenbar mit einem elektrischen Gartenfahrzeug durch das verschlossene Tor eines Gewächshauses auf dem Schönblickgelände fuhren und auch an zwei in der näheren Umgebung abgestellten Fahrzeuge die Kennzeichen abrissen und Reifen zerstachen. Zeugenaussagen zufolge handelt es sich bei den Tätern um eine vermummte 14-köpfige Jugendgruppe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Katze gerettet

Durch die Freiwillige Feuerwehr wurde am Sonntagabend gegen 20 Uhr eine Katze gerettet, welche im Gebälk eines Gebäudes im Zehntweg festsaß und sich alleine nicht mehr befreien konnte.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer bei Sturz verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 16 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Sonntagnachmittag zu. Der Jugendliche befuhr gegen 17 Uhr den Fuß-/Radweg der Oberbettringer Straße bergab in Richtung Schwäbisch Gmünd. Hier blieb er mit seinem Rad an einer Grundstücksmauer hängen, verlor die Kontrolle über das Mountainbike und stürzte mit dem Kopf auf den Bordstein. Der 16-Jährige, der unter andrem einen Zahn verlor, wurde ins Krankenhaus gebracht.

Lorch-Waldhausen: Wohnungseinbruch

Zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und Montagnachmittag, 17:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Wohngebäude im Ginsterweg ein, indem sie eine Terrassentür aufbrachen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172/7315

