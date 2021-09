Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall - Kind leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, 04.09.2021, gg. 12:05 Uhr, wurde ein 11jähriges Kind in der Fröbelstraße leicht verletzt. Der 11jährige wollte in das am linken Fahrbahnrand geparkte Auto seiner Mutter einsteigen und öffnete hierfür die Tür der Beifahrerseite. Hierbei trat er einen Schritt zurück und stieß gegen die Seite eines gerade vorbeifahrenden Pkw. Der Junge stürzte auf die Fahrbahn und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt. Eine weitere Behandlung war nicht notwendig. Da gegenüber Kindern eine erhöhte Sorgfaltspflicht besteht, wird nun gegen die 82jährige Pkw-Fahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

