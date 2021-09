Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Freinsheim (ots)

Am Freitag, 03.09.2021, um 19:20 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Altleinigen die Strecke zwischen der Lindemannsruhe und Höningen. Vor einer Kurve verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Hierbei verletzte er sich an der Schulter (möglicherweise Fraktur) und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro.

