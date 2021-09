Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Dackenheim

Kallstadt) - 2 Wohnungseinbrüche

Dackenheim / Kallstadt (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 02.09.2021, 22:30 Uhr, bis Freitag, 03.09.2021, 05:15 Uhr, drangen ein oder mehrere, bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Dackenheim, in der Straße Am Mönchshof, ein. Hierbei benutzten sie einen versteckten Schlüssel, um durch den Hintereingang in das Haus zu gelangen. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld, das sie aus Geldbörsen und Handtaschen entnahmen, sowie einen Ring. In Kallstadt, in der Straße Im Mosenborn, griff ein unbekannter Täter durch ein gekipptes Terrassenfenster und öffnete so die unverschlossene zweite Terrassentür. Zuvor hatte der Täter ein Fliegengitter eingeschnitten. Der Täter gelangte auf diesem Weg ins Haus und entwendete hier Bargeld und ein Zigarettenetui. Der Tatzeitraum lag in diesem Fall zwischen Freitag, 03.09.2021, 23:30 Uhr, und Samstag, 04.09.2021, 03:30 Uhr. In beiden Fällen waren die Bewohner zu Hause, bemerkten jedoch nichts von dem Einbruch. Mögliche Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630, per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de oder bei der Kriminalpolizei in Neustadt an der Weinstraße zu melden. Die Polizei weist im Zusammenhang mit diesen beiden Einbrüchen auf folgendes hin: "Gekippt ist nicht zu" - Im Erdgeschoss, ebenso wie im Dachgeschoss, gehören Fenster und Terrassentüren geschlossen. Damit erhöhen Sie nicht nur Ihre Sicherheit, sondern sind auch versicherungstechnisch besser geschützt. Gekippte Fenster können für die Versicherung als offen gelten und die Regulierung des Schadens im schlimmsten Fall sogar verweigert werden. - Sind die Fenster- und Terrassengriffe zusätzlich durch Schlösser gesichert, dann nutzen Sie diese. Wichtig hierbei ist, die Schlüssel abziehen und nicht offen sichtbar liegen oder stecken lassen. - Zudem bitte keine Schlüssel in Blumenkästen, unter Fußmatten oder woanders hinterlegen. Einbrecher kennen jedes noch so gute Versteck!

