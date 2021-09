Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Haßloch (ots)

Am 03.09.2021 gegen 11:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters in der Moltkestraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Im Verlauf des Zusammenstoßes kam der 84jährige Fußgänger zu Fall und verletzte sich im Kopfbereich, so dass er zu weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 88jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt, nur der Pkw wurde leicht beschädigt. Da die Aussagen vor Ort widersprüchlich waren und das Unfallgeschehen nicht genau geklärt werden konnte, werden Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

