POL-PDLU: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Hanhofen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt gestern gegen 19:00 Uhr ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer, der eine Überführung der B 39 in Richtung Iggelheimer Straße in Hanhofen befuhr. In einer folgenden Rechtskurve kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden PKW eines 59-Jährigen. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, kam zu Fall und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Sowohl die Unfallursache als auch die Schadenshöhe muss derzeit noch ermittelt werden.

Auch wenn für Radfahrer/-innen keine Helmpflicht besteht, empfiehlt die Polizei jedem Zweiradfahrer bzw. jeder Zweiradfahrerin sich selbst durch Tragen eines Helms zu schützen. Schlimmere Kopfverletzungen, welche im schlimmsten Fall zum Tod führen könnten, können hierdurch verhindert werden. Die Geschwindigkeiten von Pedelecs sollten alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen zudem nicht unterschätzten. Auch Autofahrer sollten dies beachten, aufmerksam sein und sich besonders in den warmen Monaten auf eine Vielzahl von Radfahrerinnen und Radfahrern einstellen.

