Polizei Aachen

POL-AC: Polizei stellt flüchtigen Pkw nach Verfolgung - Fahrer mit Drogen aber ohne Führerschein unterwegs

Aachen (ots)

Letzte Nacht (22.01.2021) gegen 01.20 Uhr beabsichtigte eine Polizeistreife im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen mit mehreren Personen besetzten Pkw in Haaren anzuhalten. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr auf der Jülicher Straße in Richtung Innenstadt davon. Im Bereich der Feldstraße/ Heinrich- Hollands- Straße kam es dann zum Zusammenstoß mit einem unbeteiligten am Straßenrand geparkten Auto. Die Insassen versuchten nun weiter zu Fuß zu fliehen, wurden aber im Nahbereich von den Polizisten gestellt. Der wohl unter Drogen stehende Fahrer konnte keinen gültigen Führerschein vorzeigen; ihm wurde eine Blutprobe entnommen. In seinem Auto fanden die Beamten kleinere Mengen an Betäubungsmitteln. Der 37- jährige Alsdorfer muss sich nun für mehrere Verkehrsvergehen und unerlaubtem Drogenbesitz verantworten. Seine Mitfahrer führten ebenfalls Betäubungsmittel mit sich. Auch gegen sie wurden Ermittlungen eingeleitet. Die aufgefundenen Drogen stellte die Polizei sicher. (pw)

