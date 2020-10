Polizei Gütersloh

POL-GT: 65-Jährige Pedelec-Fahrerin stürzt - Fahrradhelm schützt

Gütersloh

Gütersloh (FK) - Am frühen Dienstagmorgen (27.10., 07.45 Uhr) befuhr eine 65-jährige Frau einen Geh- und Radweg von der Straße Holzheide aus kommend in Richtung des Pavenstädter Wegs. Aus bislang unbekannter Ursache fiel sie dabei zu Boden und stürzte dabei auch auf den Kopf. Mit einem Rettungswagen wurde sie schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Die 65-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass dieser teilweise gebrochen war. Es ist höchstwahrscheinlich, dass der Helm die 65-Jährige vor noch schlimmeren Verletzungen geschützt hat.

Das Pedelec der Frau wurde durch den Unfall leicht beschädigt.

Obwohl es keine gesetzliche Pflicht zum Tragen eines Helms gibt: Investieren Sie in Ihre Sicherheit und tragen Sie immer einen Fahrradhelm! Fahrradhelme retten Leben! Fahrrad- bzw. Elektrofahrradfahrer*innen fehlen Sicherheitseinrichtungen wie zum Beispiel eine schützende Karosserie, Sicherheitsgurte oder Airbags. Bei einem möglichen Sturz oder Unfall ist besonders der Kopf gefährdet - schwerste Gehirnverletzungen können Folge von Stürzen bei schon sehr geringer Geschwindigkeit sein. Aus diesen Gründen sollte das Tragen eines Fahrradhelmes dabei für alle Radfahrer selbstverständlich sein. Denn Fahrradhelme retten Leben! Gute, mit einem Prüfsiegel versehene Fahrradhelme sind im Fachhandel erhältlich. Beim Kauf muss darauf geachtet werden, dass der Helm, der ein anerkanntes Prüfzeichen wie GS, CE, DIN oder EN haben sollte, nicht wackelt oder verrutscht; Schläfen und Hinterkopf müssen sicher abdeckt sein. Die Ohren müssen unbedingt frei bleiben, die Sicht darf niemals beeinträchtigt sein. Der Helm muss sich unter dem Kinn leicht schließen und auch wieder öffnen lassen. Der Kinnriemen sollte etwa zwei Zentimeter breit, längenverstellbar und nicht aus elastischem Material sein. Mit verschieden dicken Polstern zum Auswechseln kann die Passform gut reguliert werden.

