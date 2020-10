Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradeigentümer gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Nach zwei Ladendiebstählen am 11.09. und am 12.09. wurden bei den Tatverdächtigen zwei Fahrräder sichergestellt. Bei den Rädern handelt es sich zum einen um ein blaues Damenfahrrad des Herstellers "Bergsieger". Das andere Rad ist ebenfalls ein Damenmodell des Herstellers "Elops" in dunkelblau.

Beide Fahrräder konnten bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Eigentümern der Räder machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

