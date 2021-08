Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchsdiebstahl

Kapsweyer (ots)

Zwischen dem 29.7.21 19 Uhr, bis 30.07.21 7.40 Uhr, wurde in Kapsweyer, in der Raiffeisenstraße, ein Baucontainer, der dort abgestellt war, aufgebrochen. Es wurden diverse Geräte entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bad Bergzabern.

