Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Reifen an PKW zerstochen

Bad Bergzabern (ots)

Am 31.07.21, zwischen 01.00 Uhr und 16.00 Uhr, wurden in Bad Bergzabern, in der Petronella Straße, bei einem PKW die Reifen auf der Fahrerseite zerstochen. Zeugen des Vorfalls bitte bei der Polizei melden.

