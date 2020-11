Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Bottrop:

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes gelangten unbekannte Täter auf ein Betriebsgelände in der Wehlheimer Mark und entwendeten hier nach Aufbruch zweier Gebäude und eines Transporters Werkzeuge, Bargeld und Mobiltelefone. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Am Montagvormittag bemerkte eine Bewohnerin einen Einbruch in ihre Wohnung an der Beckstraße. Die unbekannten Täter entwendeten neben Unterhaltungselektronik noch ein Heizgerät.

Castrop-Rauxel:

In der Nacht von Montag auf Dienstag hebelten unbekannte Täter mehrere Türen und Tore am Friedhof am Eichenweg auf. Es wurden diverse Werkzeuge entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

Haltern am See:

Aus einer Lagerhalle an der Annabergstraße haben Einbrecher Baumaschinen gestohlen. Die Eindringlinge hebelten in der Nacht zu Mittwoch eine Tür auf und entkamen mit ihrer Beute.

Herten:

Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Theodor-Heuss-Straße haben am Dienstag Einbrecher Schmuck entwendet. Nach aufbrechen der Wohnungstür konnten die Täter in unbekannte Richtung flüchten.

Marl:

Am Montag gelangten unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Johannes-Brahms-Straße. Sie entkamen mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Waltrop:

Am Dienstag verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Haus an der Leveringhäuser Straße. Die Eindringlinge haben ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und Räume im Inneren durchsucht. Was gestohlen wurde, muss noch geklärt werden.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell