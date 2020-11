POL-RE: Castrop-Rauxel: Motorrollerfahrer leicht verletzt

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochmorgen ein 38-jähriger Castrop-Rauxeler leicht verletzt. Gegen 07:00 Uhr fuhr er mit seinem Roller auf der Wartburgstraße in Richtung Siemensstraße. Ein 54-jähriger Gelsenkirchener war in Gegenrichtung auf der Wartburgstraße unterwegs und wollte nach links in die Römerstraße einbiegen. Die beiden Fahrzeuge stießen an der Kreuzung zusammen. Der Motorrollerfahrer stürzte nach dem Zusammenprall zu Boden und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

