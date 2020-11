Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Bottrop:

Im Fuhlenbrock sind unbekannte Täter zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in ein Kita-Gebäude eingestiegen. Die Einbrecher hebelten eine Tür im Innenhof auf und kamen so in einen Gruppenraum. Anschließend durchsuchten sie die Gaderobe und das Büro. Gestohlen wurde Bargeld aus einem Tresor und eine Soundbox. Offensichtlich haben sich die Einbrecher auch am Apfersaft und am Milchvorrat bedient. Die Polizei sucht Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen rund um das Gebäude gemacht haben.

Datteln:

Am Mühlenbach wurde zwischen Montagabend und heute Morgen ein weißer Mercedes Sprinter gestohlen. Das Firmen-Fahrzeug hat ein DO(rtmunder-)Kennzeichen und ist rot beschriftet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl machen können.

Dorsten:

Am Wochenende wurde in ein leerstehendes Wohnhaus auf der Mühlenstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die wenigen Möbel, die noch im Haus waren. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Gladbeck:

Auf der Feldhauser Straße sind unbekannte Täter über eine Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. In der Wohnung wurden alle Räume durchsucht. Die Täter nahmen Bargeld mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagmittag und Montagvormittag.

Herten:

Auf der Helene-Stöcker-Straße wurde zwischen Montagmorgen und Montagmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten dann die Wohnräume nach Wertsachen ab. Gestohlen wurde etwas Bargeld, Parfum und Schmuck.

Recklinghausen:

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in ein Wohnhaus auf der Ziegelstraße eingebrochen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten dann alle Räume. Was gestohlen wurde, muss noch geklärt werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

