Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermisste 77-jährige Frau aufgefunden, Nachtrag zur bereits veröffentlichten Pressemeldung vom 30.7.

Bad Bergzabern (ots)

Dem glücklichen Zufall ist es zu verdanken, dass ein aufmerksamer Bürger, der gerade in Bad Bergzabern, in der Kurfürstenstraße einkaufen war, die Vermisste im Feld liegend bemerkte. Er informierte uns umgehend. Die Frau wurde stark dehydriert in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell