Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Weingut sowie Hausfriedensbruch

Edenkoben (ots)

Am frühen Samstagmorgen (31.07.2021, 04:10 Uhr) wurde durch unbekannte Täter in ein Weingut in der Klosterstraße in Edenkoben eingebrochen. Hierbei wurde die Kellertür aufgehebelt. Entwendet wurde nach ersten Ermittlungen nichts. Der Sachschaden an der Kellertür beläuft sich auf circa 300 Euro. Auch das Nachbaranwesen wurde angegangen, hier versuchte der unbekannte Täter die verschlossene Kellertür zu öffnen. Dies misslang jedoch, da die Kellertür verschlossen war. Der Täter wurde bei der Tatausführung durch eine Überwachungskamera gefilmt. Die Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Edenkoben aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, bittet die Polizei Edenkoben sich unter Tel. 06323 9550 zu melden.

