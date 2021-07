Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Zivilstreife

Edenkoben (ots)

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben wurde am gestrigen Tag (30.07.2021, 11 Uhr - 13 Uhr) eine Zivilstreife durchgeführt. Im Rahmen der Streife mussten 3 Fahrzeugführer beanstandet werden, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten. Die Fahrzeugführer müssen sich auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg einstellen. Ein weiterer Fahrzeugführer wurde gebührenpflichtig verwarnt, da er den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Drei weitere Fahrzeugführer müssen im Nachgang bei der Polizei erscheinen, da sie mitzuführende Dokumente nicht vorzeigen konnten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell