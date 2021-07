Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Drogenfahrt im Leichenwagen

Landau (ots)

Aufgrund eines Zeugenhinweises über einen schlangenlinienfahrenden Leichenwagen, konnte besagtes Fahrzeug in der Max-von-Laue Straße in Landau durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Eine zunächst angenommene Fahrt unter Alkoholeinfluss bestätigte sich nicht. Jedoch zeigte der 29-jährige Leichenwagenfahrer weiterhin körperliche Anzeichen, welche auf Drogenkonsum schließen ließen. Ein Drogenschnelltest bestätigte kurzum den Konsum von Betäubungsmitteln. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Ebenso wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die zuständige Pietät kümmerte sich um das Fahrzeug.

