Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfall nach Rotlichtverstoß

Landau (ots)

Gestern zur Mittagszeit ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Horstring / Horststraße mit einer verletzten Person und ca. 15.000 Euro Sachschaden. Eine 43-jährige Skodafahrerin fuhr an der Ampelkreuzung trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zu einer Kollision mit einem Opel, welcher die Kreuzung bei grünem Licht passierte. Die Skodafahrerin zog sich leichte Verletzungen am Bein zu. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell