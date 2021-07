Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lounge entwendet

Germersheim (ots)

Eine Lounge entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus dem Biergarten eines Cafés am Königsplatz. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise an die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell