Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Betrunken E-Scooter gefahren

Hagenbach (ots)

Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme wegen Körperverletzung in der John-F.-Kennedy-Straße wurde Polizeibeamten am Donnerstag, dem 29.07.2021, um 21.20 Uhr, bekannt, dass ein 33-jähriger Beteiligter der Körperverletzung in betrunkenem Zustand mit einem E-Scooter gefahren sei. Der 33-Jährige bestätigte die Fahrt mit dem Fahrzeug und stimmte einem Alkoholtest zu, der 1,47 Promille ergab. Des Weiteren waren bei ihm drogentypische Auffälligkeiten feststellbar, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen. Dies bestätigte sich bei einem Drogentest. Bei einer Durchsuchung konnten geringe Mengen Cannabis in einer Tasche des Mannes feststellt werden. Nach der Blutentnahme wurde der 33-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Neben einer Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinwirkung muss er sich noch wegen Besitz von Betäubungsmitteln verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell