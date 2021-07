Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel (Pfalz) - Nach Fahrradberührung gestürzt

Kandel (Pfalz) (ots)

Ein 72-jähriger Mann und eine 71-jährige Frau befuhren am Mittwoch, dem 28.07.2020, um 18.10 Uhr, hintereinander den Radweg neben dem so genannten Hintergraben in der Nähe der Bahnhofstraße. Aus Unachtsamkeit berührte die Frau mit ihrem Vorderrad das Hinterrad ihres vorausfahrenden Partners und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrrädern entstand kein Schaden

