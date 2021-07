Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210705 - 0796 Frankfurt-Gallus: Mann stürzt während der Fahrt aus dem Auto

Frankfurt (ots)

(ne) Ein 30-jähriger Mann ist heute Nacht in der Elektronstraße im Beisein seiner Freundin aus einem fahrenden Pkw gestürzt. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Um Mitternacht waren beide nach dem Besuch in einer Shisha-Bar nach Hause gefahren. Laut Angaben der 31- jährigen Frau bzw. Freundin, hatte man sich im Laufe des Abends mehrfach gestritten, so auch während der Heimfahrt. Plötzlich soll der 30-Jährige auf dem Beifahrersitz seinen Gurt und die Tür geöffnet haben und ließ sich aus dem Auto fallen.

Mit schweren Verletzungen kam der Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei geht momentan nicht von einer strafbaren Handlung aus. Dennoch werden weitere Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen.

