Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210705 - 792 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach versuchter Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 4. Juli 2021, gegen 07.50 Uhr, hielten sich zwei Männer im Alter von 16 und 18 Jahren auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes auf. Dort näherten sich ihnen zwei Täter, die sie aufforderten, ihr Geld und ihre Handys vorzuzeigen. Um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen, bewaffnete sich einer der Täter mit einem Schlagring, ballte seine Faust und drohte verbal. Einem der Geschädigten gelang es jedoch, eine in der Nähe befindliche Fußstreife der Bundespolizei zu verständigen, die dann einen der flüchtigen Tatverdächtigen festnehmen konnte. Bei ihm handelt es sich um einen 23-Jährigen aus Offenbach. Die Ermittlungen dauern an.

