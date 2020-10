Polizei Presse A 49

Polizei Presse A 49: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und der Polizei Mittelhessen nach Abseilaktionen

Giessen (ots)

Wie den Medien bereits bekannt ist, seilten sich am Montagmorgen, den 26.10.2020, mehrere Ausbaugegner an unterschiedlichen Autobahnbrücken im Rhein-Main-Gebiet ab.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wird am heutigen Tage bei dem Amtsgericht Frankfurt am Main Untersuchungshaftbefehle wegen des Vorwurfs der Nötigung gegen die von der hessischen Polizei vorläufig festgenommenen 11 Personen beantragen, die sich gestern von Brücken über die Bundesautobahnen A3, A5 und A661 abseilten und hierdurch absichtlich Vollsperrungen im Berufsverkehr verursachten. Es besteht der Haftgrund der Fluchtgefahr, da die Beschuldigten die Feststellung ihrer Identität vereiteln.

