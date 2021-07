Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210704 - 0789 Frankfurt-Rödelheim: Vermisstenfahndung - Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

(hol) Seit gestern wird der 50-jährige Khalil Rafiee aus Frankfurt Bockenheim vermisst.

Herr Rafiee wurde letztmals gesehen, als er sich in der Nacht zum Samstag gegen 00:15 Uhr von seinen Arbeitskollegen vor dem DHL Paketzentrum in der Eschborner Landstraße, wo er arbeitet, verabschiedete. Er hatte nach Schichtende noch etwas mit seinen Kollegen getrunken und sich dann auf seinem Fahrrad auf den Heimweg nach Bockenheim, Franz-Rücker-Allee, gemacht, wo er jedoch nie ankam. Darüber hinaus erschien der als zuverlässig geltende Hr. Rafiee am Folgetag nicht zur Arbeit und wurde folglich von seiner Familie als vermisst gemeldet.

Beschreibung:

Der Vermisste sieht altersgemäß aus, ist 186 cm groß und schlank. Er hat eine Glatze und ein orientalisches Erscheinungsbild, da er aus dem Iran stammt. Er spricht Deutsch mit Akzent und trug seine Arbeitskleidung, die Uniform der Deutschen Post. Unterwegs war er auf einem schwarzen Citybike.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten oder andere sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 069 / 755-53110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell