POL-F: 210704 - 0786 Frankfurt-Höchst: Auseinandersetzung mit Messer

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht von Freitag auf Samstag lieferten sich sechs Männer im Alter zwischen 24-36 Jahren am Vorplatz des Bahnhofs Höchst eine Auseinandersetzung. Am Ende blieben zwei mit Stichverletzungen im Oberkörper zurück. Die Polizei nahm noch in der Nacht zwei Tatverdächtige fest.

Gegen 00:20 Uhr trafen sich die beiden Parteien am Bahnhofsvorplatz in der Dalbergstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen kamen sie dort zusammen, um einen Streit vom Vortag zu regeln. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf die aus zwei Männern bestehende Partei mit Stichverletzungen im Oberkörper zum Teil lebensgefährlich verletzt wurde. Die vier Männer der anderen Partei flüchteten zunächst. Durch die unverzüglich eingeleiteten umfangreichen, kriminalpolizeilichen Maßnahmen gelang der Polizei noch in der Nacht die Festnahme von zwei Tatverdächtigen. Beide wurden gestern dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen einen der beiden. Die beiden Verletzten befinden sich im Krankenhaus und sind stabil. Die Ermittlungen zu den beiden flüchtigen Beteiligten dauern an.

Darüber hinaus ist bekannt, dass das Tatgeschehen von einem bislang unbekannten Zeugen mit dem Handy gefilmt wurde. Diese Aufnahme könnte für die Ermittlungen von besonderer Bedeutung sein. Personen, die Angaben zu dem Video oder dem Filmer machen können werden gebeten, sich unter 069 / 755-53110 bei der Polizei zu melden.

