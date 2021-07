Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210704 - 0785 Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern ereignete sich in Kalbach ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 51-jährige Frau lebensgefährlich verletzt wurde. Der Unfallfahrer flüchtete zunächst zu Fuß, die Polizei nahm ihn kurz darauf jedoch fest.

Gegen 14:15 Uhr stand die 51-Jährige gemeinsam mit einer 29-jährigen Begleiterin am Kofferraum ihres in der Straße "Zum Bergwerk" geparkten Seat. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 28-jähriger Fahrer eines Daihatsu mit erhöhter Geschwindigkeit rückwärts gegen den Seat und traf vorher die beiden Frauen mit voller Wucht. Die 51-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus, während die 29-Jährieg nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Der Unfallfahrer stieg aus seinem Auto aus und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Die Polizei nahm ihn jedoch kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung fest. Der Grund für seine Flucht dürfte in der Tatsache begründet sein, dass er keinen Führerschein hat. Die Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen, zu denen auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde.

Laut Zeugenangaben leisteten noch vor dem Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte Passanten Hilfe an der Unfallstelle, die der Polizei bis dato aber nicht bekannt sind. Da es sich auch um wichtige Zeugen handeln könnte, werden sie gebeten, sich unter 069/755-11400 mit dem 14. Polizeirevier oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell