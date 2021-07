Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210702 - 0784 Frankfurt-Hausen: Fahrradcodieraktion der Frankfurter Polizei

Frankfurt (ots)

(hol) Am Sonntag, dem 04.07.2021, in der Zeit von 11:00 - 17:00 Uhr, bietet die Frankfurter Polizei, gemeinsam mit dem Freiwilligen Polizeidienst, kostenlos eine Fahrradcodierung zum Schutz vor Fahrraddiebstahl an.

Die Aktion findet auf dem Gelände der

Fa. Tupperware,

Praunheimer Landstraße 70, 60488 Frankfurt,

statt.

Das Fahrrad ist ein beliebtes Fortbewegungsmittel in der Stadt. Es ist schnell, umweltschonend und kostengünstig. Viele Menschen nutzen es täglich. Das wissen auch die Diebe: Immer wieder werden neue, gebrauchte und sogar alte Fahrräder jeden Typs und jeder Marke gestohlen. Die Fahrradcodierung ist neben mechanischen und elektronischen Sicherungen ein sehr gutes Mittel, sein Fahrrad vor Diebstahl zu schützen. Mit einem Spezialgerät wird eine persönliche Identifikationsnummer sichtbar in den Rahmen eingeprägt. Der Code gibt der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer und macht es Dieben erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiter zu veräußern. Bei Pedelecs bzw. E-Bikes ist es außerdem möglich, den Akku zu codieren, da auch diese Teile gestohlen werden.

Zur besseren Koordinierung, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung der Hygienevorschriften, wird darum gebeten, dass sich Interessierte per Email unter Nennung ihres Namens, der Anschrift und des Wunschzeitfensters im Vorfeld anmelden. Die Emailadresse dazu lautet: FPolD.ppffm@polizei.hessen.de.

HINWEIS:

Bitte bringen Sie einen Eigentumsnachweis und Ihren Personalausweis mit. Fahrräder mit einem Carbonrahmen sowie Kinderfahrräder sind für eine Codierung nicht geeignet.

