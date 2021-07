Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210702 - 0781 Frankfurt-Sachsenhausen: Rowdy auf Roller - Polizei sucht Zeugen!

Frankfurt (ots)

(ne) Am Sonntag, den 20.6.21 gegen 14:00 Uhr flüchtete ein bislang unbekannter Mann auf seinem Kleinkraftrad vor der Polizei durch den Seehofpark - ohne Rücksicht auf Verluste. Er konnte entkommen, daher sucht die Polizei nun Zeugen und Hinweisgeber. Der zwischen 50 und 60 Jahre alte Mann war den Polizisten im Reversbrunnenweg aufgefallen, da das Versicherungskennzeichen an seinem Kleinkraftrad abgelaufen war. Die Beamten forderten den Mann auf, anzuhalten. Dieser ergriff allerdings daraufhin die Flucht und bog direkt in den Seehofpark ein. Der Fahrzeugführer durchquerte den Park mit hoher Geschwindigkeit, ohne Rücksicht auf die dortigen Passanten zu nehmen. Hierbei passierte er einen Spielplatz, einen Bolzplatz sowie mehrere Sitzbänke, auf welchen sich Personen befanden. Schließlich konnte er der Streife entkommen. Ein Zeuge meldete sich noch vor Ort und schilderte, dass ihm der Unbekannte mit seinem Roller direkt entgegenkam und er sich nur durch einen Sprung zur Seite "retten" konnte. Nun wird gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung bzw. des illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Die Polizei bittet daher um sachdienliche Hinweise zu dem Flüchtigen. Er soll etwa 50-60 Jahre alt sein und hat eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit einem schwarzen Helm (Eierschalenform), einem grauen T-Shirt und einer kurzen Hose. Hinweise bitte an das 8. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 - 755 10800

