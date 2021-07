Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210702 - 0780 Frankfurt-Nordend: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen verständigten am Donnerstag, den 1. Juli 2021, gegen 15.05 Uhr, die Feuerwehr, da sie starke Rauchentwicklung aus der Wohnung eines Hauses in der Friedberger Anlage beobachtet hatten. Den Einsatzkräften stellte sich die Situation so dar, dass die 28-jährige Bewohnerin der besagten Wohnung auf dem Herd und auf dem Fußboden Abfall aufgehäuft und angezündet hatte. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Im Rahmen der sich anschließenden Ermittlungen wurde bekannt, dass die 28-Jährige vor dem Betreten ihrer Wohnung auf dem Bürgersteig bereits ihre Plüschhausschuhe entzündet hatte. Außerdem hatte sie der Erzieherin eines benachbarten Kinderhortes zunächst ein Feuerzeug an den Kopf geworfen und anschließend einen brennenden Gegenstand gegen das Fenster geschleudert.

Die 28-Jährige wurde gemäß dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz in eine Klinik verbracht. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 EUR beziffern.

