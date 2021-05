Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Rauchentwicklung in Wohnung in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 9. Mai 2021, wurde gegen 22:35 Uhr eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Straße "Ring" in Ganderkesee mitgeteilt.

Da keine Hausbewohner angetroffen werden konnten, öffneten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee die Wohnungstür und evakuierten zwei in der verrauchten Wohnung befindlichen Hunde.

Offensichtlich hatten die Bewohner vor Verlassen des Hauses vergessen den Herd auszuschalten. Auf diesem haben sich noch Kochutensilien befunden.

Es entstand kein offenes Feuer. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

